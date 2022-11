La manifestation policière s’élance bruyamment dans le centre de Bruxelles

La police est en colère. Elle dénonce ce qu’elle considère comme des promesses non-tenues et un manque de respect de la part du gouvernement fédéral, tant en matière de financement que d’application de sanctions pour les violences à son égard.

La police est en colère. Elle dénonce ce qu’elle considère comme des promesses non-tenues et un manque de respect de la part du gouvernement fédéral, tant en matière de financement que d’application de sanctions pour les violences à son égard.

Le cortège est décidé à se faire entendre. Des pétards sont incessamment allumés le long du parcours, au point de faire trembler les vitres de commerçants visiblement inquiets, certains ayant même décidé de fermer leurs portes.

À lire aussi Policier tué: le suivi de Yassine M., reflet d’un paysage institutionnel complexe

Les policiers se dirigent vers le palais de Justice, pour dénoncer l"absence d’application d’une circulaire visant à sanctionner plus durement les auteurs de violence à l’égard des forces de l’ordre. Ils s’arrêteront aussi devant le siège de l’Open Vld, parti du Premier ministre Alexander De Croo.

«On en a assez des promesses», résume le permanent CGSP Eddy Quaino. «La ministre de l’Intérieur n’a pas tenu ses engagements en matière de revalorisation salariale ni d’aménagement de fin de carrière. Aujourd’hui, il y a un ras-le-bol.»

À lire aussi Syndicats de police: «En attendant, un flic a été assassiné»

Le monde policier attend aussi «une réponse beaucoup plus ferme» de la justice face aux attaques frontales dont les agents se sentent de plus en plus souvent victimes.