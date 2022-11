«Liberté, égalité, curiosités»: Travailler, c’est trop dur!

Les Français n’envient pas la vie de fourmi des Japonais ! », disait autrefois Edith Cresson. Qui eût cru que l’ancienne Première ministre avait un côté visionnaire ? Trente ans après sa sortie, le travail fait de moins en moins rêver dans l’Hexagone. A l’époque, deux tiers des Français jugeaient encore leur vie professionnelle « très importante », contre un tiers seulement qui considéraient les loisirs comme plus essentiels. C’était le temps où on déboulait en soirée tout fier de sa carte de visite. On baratinait : « Salut, moi c’est Trucmuche, je travaille dans la finance ». Aujourd’hui, on se présente : « Je fais de la permaculture ».