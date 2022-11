Une extrême tension avec Binker, Moses & Simon

Gearbox Records

Ce groupe s’appelle Village of the Sun. C’est un trio. Binker Golding au sax, Moses Boyd à la batterie et Simon Ratcliffe à la production, au mix, aux synthés. Et leur album First Light est intense. Né de tensions entre le sax expressif de Binker, la rythmique complexe de Moses et les couleurs atmosphériques des synthés de Simon. Le sax et la batterie improvisent au paroxysme de leur énergie, de leur puissance, de la transe chamanique, les textures et les irisations des synthés s’insèrent dans cette dynamique comme dans un entre-tissage bourdonnant d’ambiance et traversée d’excentricités. Cette nouvelle scène jazz britannique est décidément incroyable.