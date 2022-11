Jodie Devos «Bijoux perdus»

Alpha

Pour son 2e récital avec orchestre, Jodie Devos se remet dans les pas de Marie Cabel, une autre grande colorature belge qui fit une superbe carrière à Paris au 19e siècle. On la retrouve dans ses deux créations phares : Dinorah dans Le pardon de Ploëmel de Meyerbeer et Philine dans Mignon d’Ambroise Thomas. Mais son répertoire nous permet de (re)découvrir au fil des propositions de d’Alexandre Dratwicki, nombre de pièces brillantes de Massé (air de la lyre de Galathée), Halévy (Jaguarita), Auber (Manon Lescaut, La part du diable), Meyerbeer (L’étoile du Nord) et Adolphe Adam avec ses fameux Bijoux perdus qui donnent son titre à cet album d’un charme étincelant où la virtuosité sait se mettre au service de l’humour , de la tendresse ou de l’éclat. Une sacrée démonstration habilement soutenue par le Brufi sous la direction de Pierre Bleuse.