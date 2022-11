Les autres «Bonnie & Clyde»

« How Could Love Become A Crime » (Bonnie & Clyde).

Grâce à Gainsbourg et Bardot et au film d’Arthur Penn avec Faye Dunaway et Warren Beatty, on n’est pas près d’oublier qui étaient Bonnie Parker et Clyde Barrow. En musique, on connaissait le duo acoustique français Bonnie & Clyde et même le duo électro américain Bonnie X Clyde. Rien de tout ça ici puisque Riet Crols et Koen Deca sont bien belges. Elle est blonde et lui ne quitte pas ses lunettes noires. Ces deux bandits livrent ici six titres inspirés par le célèbre couple (suffit de voir la pochette du disque). Même que 29 ans les séparent, plus que l’amour des belles mélodies tissées sur un élégant tapis électro. La voix de Riet est l’élément passionnant du duo d’Haacht bien décidé à braquer la banque. Et comment l’amour pourrait-il devenir un crime, nous demandent-ils avec beaucoup de charme.