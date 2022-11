Marc Wilmots, l’ancien sélectionneur des Diables rouges, défend les choix de Roberto Martinez: «La critique est trop facile»

Amorphes et sans la moindre réaction. Les Diables rouges ont été défaits, ce dimanche, par le Maroc (0-2) et sont dorénavant presque dans l’obligation de s’imposer face à la Croatie pour poursuivre l’aventure au Qatar.

Dans sa chronique pour Het Nieuwsblad, Marc Wilmots (53 ans) est revenu sur cette piètre prestation collective. « Vous pouvez perdre un match, mais c’est la manière qui fait mal. Tout comme contre l’Égypte et le Canada, ce n’était pas assez bon contre le Maroc, point final », a expliqué l’ancien sélectionneur des Diables rouges entre 2012 et 2016. « Ils n’ont pratiquement pas créé d’occasions. Un tir de Hazard et un tir de Mertens, c’était tout. Pour le reste, l’attaque a été beaucoup trop faible et cela a automatiquement mis plus de pression sur la défense. »