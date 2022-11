Jeux Olympiques: voici comment vous pouvez vous procurer des tickets pour Paris 2024

Le 1er décembre, Paris 2024 lance sa campagne de billetterie pour les Jeux Olympiques. Voici comment il est possible d’obtenir des billets pour vivre « en vrai » cet événement.

Tous les billets des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 seront en vente sur une plateforme unique. Cette plateforme 100 % digitale permet de garantir aux acheteurs la sécurité de leur commande et de faciliter la gestion de leurs billets, où qu’ils se trouvent dans le monde.

Cent ans après la dernière édition des Jeux d’été organisée en France, vous avez la possibilité de vivre les Jeux Olympiques chez nos voisins. Pour avoir la chance d’obtenir vos précieux sésames, vous êtes invités à vous inscrire au tirage au sort sur la plateforme de la billetterie officielle de Paris 2024 entre le 1er décembre 2022 et le 31 janvier 2023 – https ://tickets.paris2024.org – pour une première phase de vente consacrée aux packs sur-mesure, qui présentera trois grandes nouveautés :

Paris 2024 innove par rapport aux précédentes éditions des Jeux avec le recours au tirage au sort pour l’attribution de créneaux d’achat. Ce choix optimise l’expérience client (plus de fluidité et de transparence) et donne l’assurance de pouvoir acheter les billets sélectionnés en consultant les disponibilités en temps réel.

Pour augmenter ses chances d’être parmi les premiers tirés au sort, un conseil : s’inscrire au Club Paris 2024. Les créneaux d’achat des quatre premiers jours de la vente des packs sur-mesure, du 15 au 18 février 2023 inclus, seront réservés aux membres du Club Paris 2024, tirés au sort.

Phase 1 – Vente des packs

1er décembre 2022 – 31 janvier 2023 18 h HEC : créez votre compte billetterie sur le site officiel de la billetterie à l’adresse suivante : https ://tickets.paris2024.org et inscrivez-vous au tirage des « packs sur‑mesure ».

13 février – 15 mars 2023 : si votre nom est tiré au sort, accédez au site Web de la billetterie pendant le créneau d’achat qui vous est attribué et achetez vos « packs sur-mesure ».

Phase 2 – Billets à l’unité

Mars – Mai 2023 : inscrivez-vous pour le tirage au sort pour la vente de billets à l’unité.

Mai 2023 : début de la vente de billets à l’unité

Billets pour les Jeux Paralympiques Paris 2024

À l’automne 2023, plus de trois millions de billets seront mis en vente pour les Jeux Paralympiques.