La fin du monde selon Lola Marsh

« Shot Shot Cherry » (Decca-Universal).

C’est déjà ici le troisième album du duo israélien formé par Gil Landau et la chanteuse Yael Shoshana Cohen. Si l’influence américaine est moins prégnante que sur leur précédent Someday Tomorrow Maybe, leur indie-pop à la fois atmosphérique et dynamique n’a rien perdu de cette saveur qui les rapproche d’une Lana del Rey. Cela est surtout dû à la voix de Yael qui ne fait rien pour s’en éloigner. Que du contraire, il suffit d’écouter Satellite pour s’en convaincre.