«On boit et la police ferme les yeux»… Le Maroc espère la fin de l’hypocrisie sur l’alcool

Vendredi soir, 23 heures, les festivités commencent dans le quartier Hassan à Rabat. Connue pour ses bars et boîtes de nuit, l’avenue Patrice Lumumba, fréquentée par la classe moyenne marocaine, se remplit petit à petit. Au Jefferson, boîte de nuit mythique de l’avenue, la soirée commence à peine et Yassine, un trentenaire, habitué du lieu, trinque avec plusieurs de ses amis. « La dépénalisation ? Bien sûr que je suis pour ! On en a marre de cette hypocrisie, tout le monde sait que beaucoup de Marocains boivent », confie-il, ajoutant un brin pessimiste : « Mais je ne pense pas que ce soit pour maintenant. C’est notre méthode de fonctionnement, on boit et la police ferme les yeux, c’est comme ça que ça fonctionne. »