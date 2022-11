Christian Grataloup: «Face au carbone fossile, soyons des pessimistes actifs»

Du big bang à la « planète saturée », la Terre en a vu de toutes les couleurs. L’Atlas historique du Français Christian Grataloup dépeint son usage par les humains. La fresque est large et nuancée.

L’Atlas historique de la Terre dirigé par Christian Grataloup permet de mieux comprendre l’évolution de la planète. Il propose une foule de données et de cartes sur un mode pédagogique. Si le vaste processus d’altération entrepris consciemment ou non par l’homme s’est accéléré depuis deux siècles, il a des racines bien plus lointaines que cet ouvrage explore tout en donnant des pistes pour le futur.

Lorsque nous pensons à la Terre, au climat et à la biodiversité, nous pensons le présent et l’avenir. Que peut nous apprendre un atlas historique en cette matière ?