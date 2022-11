Proches de la saturation, les refuges pour animaux sont en difficulté

L’inflation et la baisse des adoptions rendent le quotidien des refuges pour animaux plus tendu que d’habitude depuis quelques semaines. Plusieurs refuges sont d’accord pour dire que les difficultés commencent à s’accumuler.

Franck Goffaux, directeur de la SPA de Charleroi nous accueille avec bonhomie, une manière de compenser peut-être son quotidien : factures qui grimpent et baisse des adoptions entre autres. Les refuges ne sont pas épargnés par la crise. Gérer une structure comme celle de Charleroi c’est veiller au bien-être de milliers d’animaux tout au long de l’année, gérer 18 employés, et tout cela a un coût. Baisse des dons et refuge proche de la saturation, voilà deux problématiques qui inquiètent Veeweyde, la SPA de Charleroi et Help Animals Anderlecht.