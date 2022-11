Céline Vaessen: «Rendements sociétal et financier ne s’opposent pas»

La SFPI, le fonds souverain belge, réalise de plus en plus d’investissements à impact. En charge de cette activité, Céline Vaessen regrette néanmoins la frilosité des institutions financières.

Cette semaine se tient la première « impact week » belge. Des conférences, des tables rondes, des événements de réseautage sont organisés à destination de la communauté des investisseurs. Objectif : mieux faire connaître le financement à impact sociétal positif dans notre pays et vaincre la méfiance ou les a priori qui freinent encore trop souvent le développement de cette finance qui ne cherche pas uniquement le profit mais aussi le rendement social et environnemental. A l’origine de cette initiative, on retrouve IF Belgium, un consortium de huit organisations actives dans le secteur dont la SFPI, le fonds souverain de l’Etat fédéral, qui a développé depuis 2019 une division consacrée à ce type d’investissement. Céline Vaessen en assure la direction.

Comment définiriez-vous l’investissement à impact ?