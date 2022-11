Après la COP27: comment l’Europe peut prendre un véritable leadership en matière de protection du climat

Si l’Europe se retire du rôle qu’elle a joué ces dernières années, la route pour faire face à l’urgence climatique passera de difficile à impossible. Elle doit donc rester compétitive en maintenant une saine rivalité avec les entreprises américaines et continuer à soutenir les économies plus vulnérables.

Mais il y a aussi eu un changement majeur dans les derniers jours qui a apporté un certain succès à la conférence : le fonds pour les pertes et dommages. Alors que la COP27 risquait de se terminer par une impasse sur la question épineuse d’un fonds de réparations pour les États du Sud les plus touchés par le changement climatique, un plan a été abandonné. L’UE a proposé que, s’il y avait un engagement mondial à atteindre un pic d’émissions d’ici 2025, elle soutiendrait un nouveau fonds mondial pour financer la réponse aux catastrophes climatiques dans les pays les plus vulnérables du monde. Jusque-là, l’UE s’était alignée sur les États-Unis en bloquant les idées avancées par les pays moins développés. Maintenant, à la 11e heure, l’UE a laissé les États-Unis isolés dans l’opposition.

Depuis que les États-Unis ont rejoint l’accord de Paris sur le climat, l’UE et les États-Unis ont poursuivi différents styles de leadership climatique. L’approche américaine – caractérisée par la loi sur la réduction de l’inflation, entrée en vigueur en août 2022 – a été axée sur la contribution des États-Unis aux objectifs de Paris par le biais d’aides d’Etat aux entreprises désireuses d’investir dans les énergies propres, afin de les maintenir compétitives. L’UE, d’autre part, a aspiré à montrer l’exemple grâce au pacte vert pour l’Europe, la première tentative d’une puissance mondiale de transformer ses économies par la décarbonations, avant tous les autres acteurs. Des aspects clés du pacte vert, tels que le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, rendront plus difficile pour les entreprises des pays voisins de concurrencer les entreprises européennes à moins qu’elles ne se décarbonent également. Mais la philosophie du Green Deal européen était de faire d’abord les choix difficiles, en utilisant la réglementation pour pousser les entreprises à changer, montrant aux pays plus réticents que le voyage vers la neutralité carbone était navigable. À lire aussi Ce qu’il faut retenir de la COP27 au bilan contrasté (podcast)

La marque de puissance climatique de l’UE a rencontré un problème de crédibilité en 2022 avec l’agression russe en Ukraine. Dans la crise énergétique qui en a résulté, les États membres de l’UE ont rapidement tenté de remplacer les approvisionnements en combustibles fossiles de la Russie par des combustibles similaires – ce faisant, réduisant les approvisionnements d’autres pays et faisant grimper les prix mondiaux du gaz. Avant la COP27, les dirigeants de l’UE ont poussé d’autres pays à atteindre et à approfondir leurs objectifs dans le cadre de l’accord de Paris, tout en faisant marche arrière. Ils ont été accusés d’hypocrisie : ils ont ignoré leurs propres promesses de décarbonations lorsque leur sécurité énergétique était menacée.

Comme le montre un nouvel outil de suivi des accords énergétiques lancé par l’ECFR ce mois-ci, il y a une part de vérité dans cette accusation. Parmi les nouveaux accords d’approvisionnement énergétique que l’UE a conclus en 2022, seule la moitié comporte un élément d’énergie propre. Et ceux-ci varient en profondeur – allant d’un engagement à explorer des sources d’énergie renouvelables sourcés par des pays non UE au développement d’infrastructures appropriées, en passant par les importations directes d’énergie propre.

Un consensus fragile

Charm El Cheikh a démontré à quel point le consensus mondial pour coopérer autour du climat est fragile, compte tenu du manque de confiance béant sur le financement climatique, le nationalisme vaccinal et le financement de la dette. Et – compte tenu de l’absence de progrès vers la fin de l’utilisation des combustibles fossiles lors de la COP de cette année – les engagements européens en matière d’action pour le climat sont plus nécessaires que jamais. Il est loin d’être certain que le président américain après les élections de 2024 sera aussi favorable à l’agenda climatique que Biden. Si l’Europe se retire du rôle de leader qu’elle a joué ces dernières années, le chemin vers la décarbonations mondiale passe de rocailleux à impossible.

UE et Etats-Unis main dans la main ?

Dans ce contexte, la conversion tardive de l’UE à la cause de l’augmentation du financement climatique en faveur des pays les plus vulnérables est la bienvenue, mais pas suffisante pour qu’elle continue d’exercer son pouvoir climatique dans les mois et les années à venir. L’UE doit également donner l’exemple à son leadership en matière de climat, en démontrant que l’action pour le climat est compatible avec la sécurité énergétique durable, et en fait un élément clé, pour l’Europe comme pour toutes les autres parties du monde.

L’UE a besoin d’un plan pour investir rapidement dans l’énergie propre et la développer, démontrant que les choix d’investissement respectueux du climat seront payants. L’investissement dans une transformation industrielle robuste et durable au sein de l’UE la placera dans une meilleure position pour concurrencer les États-Unis à mesure que la loi sur la réduction de l’inflation commencera à avoir des effets. En empruntant à l’exemple américain, l’UE peut exercer sa propre marque de puissance climatique qui lui permet d’être à la fois compétitive – en maintenant une saine rivalité avec les entreprises américaines – et de soutenir les économies plus vulnérables.