Le Comptoir des Ressources Créatives, un partage d’artistes et d’artisans

Très concrètement et pour son axe matériel, le Comptoir des Ressources Créatives ne représente pas moins de 5.200 mètres carrés occupés par des créateurs. « Le Comptoir met à disposition des lieux de création, des ateliers et des bureaux dans des bâtiments qui sont mutualisés et loués à des tarifs accessibles, explique Camille Braun, responsable des dynamiques collectives, active au CRC de Liège depuis sept ans. Avec ce partage de lieux peut se créer une certaine émulation, un réseautage. »

À lire aussi Europe: plus de nature, moins de pesticides

Ne pas se sentir isolé

« Nous avons déjà fait appel plusieurs fois à l’un ou l’autre créateur, par exemple à un graphiste ou un illustrateur. Ca arrive fréquemment », confirme Adrien De Rudder, attaché de production et de diffusion du Collectif Mensuel, compagnie théâtrale liégeoise qui a installé ses bureaux au Magasin, dans le quartier Saint-Léonard, où se côtoient une trentaine de créateurs. C’est difficilement quantifiable et difficile à mettre dans un rapport d’activité, mais je pense que ça joue énormément de ne pas se sentir isolé. » « Quand j’ai reçu une commande d’une pièce en patchwork pour un restaurant, j’ai travaillé pendant deux semaines avec ma voisine d’atelier qui est couturière, qui s’est éclatée à découvrir une nouvelle matière et qui m’a guidée dans ce projet, moi qui ne m’y connais pas en couture, avance de son côté Caroline Caucheteur, installée aux Ateliers Dony depuis 2019 pour mener son projet, « Peaux de Pêche », une tannerie de poisson 100 % écologique, qui fournit des peaux brutes à des maroquiniers, des stylistes et des designers, mais qui développe aussi sa propre gamme de bijoux et d’accessoires.

Outre la mise en commun de lieux, le CRC propose la mutualisation de véhicules utilitaires (camionnettes et vélo-cargo), de matériel (four à céramique, panneauteuse…), mais aussi, dans son axe « immatériel », un accompagnement via des rencontres sectorielles. « On rassemble les différents créateurs d’un même secteur autour de la table et on essaie d’identifier les points forts et les points faibles, on définit des solutions, on les priorise et on accompagne leur mise en place, précise Camille Bauer. On le fait depuis le début et c’est ce qui permet de développer les services matériels du Comptoir, qui partent donc des besoins des créateurs sur le terrain. »