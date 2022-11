La question éco: pourquoi la puce peut être une arme de guerre

Si les Etats-Unis ont perdu leur position de force dans la fabrication des puces électroniques, ils contrôlent toujours des segments essentiels des chaînes de valeur mondiales et peuvent ainsi freiner le développement technologique chinois.

Les Etats-Unis auraient-ils, cet automne, déclaré la guerre à la Chine, sans que grand monde s’en inquiète ? La question, que posait récemment un chroniqueur du Financial Times, Edward Luce, n’est pas purement rhétorique.

Certes, cette guerre n’est pas militaire ; elle ne concerne pas des territoires qui se mesurent en (milliers de) kilomètres carrés.

Elle serait économique, ayant pour enjeu de petits composants essentiels aujourd’hui, les puces ou semi-conducteurs – un monde où l’aune est le nanomètre, le milliardième du mètre.

Sans entrer dans les détails techniques, on retiendra qu’au plus une puce électronique contient de transistors, les éléments de base qui conduisent les signaux électriques, au plus elle est performante.