Ivan Santini prévient les Diables avant le match décisif: «Les Croates ont sous-estimé la Belgique dans le passé, mais plus maintenant»

À 33 ans, Ivan Santini n’est pas sur le point de ranger les crampons, comme on pourrait le penser, même si c’est sa famille qui a désormais sa priorité. « Tout dépend de ma femme ! », sourit-il. À Zurich, l’ex-buteur croate du Standard et d’Anderlecht a découvert le treizième club de sa carrière et l’air frais des montagnes, coincé entre les Alpes et le Jura suisse, après deux aventures exotiques en Chine et en Arabie saoudite.

Il sait aujourd’hui que la sélection croate ne le concerne plus, lui qui avec ses cinq petites caps a tout de même contribué, en qualifications, au parcours de son pays jusqu’en finale du Mondial 2018. Un objectif qu’il n’estime, au Qatar, plus réalisable.

Ivan Santini, quelle est l’image que renvoit la Belgique en Croatie, à quelques heures de ce match si important ?

Les Croates ont un énorme respect pour la Belgique, car elle fait encore partie selon eux des meilleures nations du monde, mais aussi car les deux pays se sont régulièrement affrontés ces cinq, six dernières années et que ce fut toujours compliqué pour la Croatie. Avant cette période, nous sous-estimions peut-être les Belges, mais plus maintenant. Pas après ce que les Diables ont montré ces dix dernières années. Selon moi, selon la plupart des Croates, la Belgique était favorite dans ce groupe. Si nous parvenons à atteindre les huitièmes de finale, je pense que ce sera déjà un beau succès.