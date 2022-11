Recyclage des matériaux: sous les mitrailles, l’espoir d’une économie un peu plus circulaire

La formule est amusante. « Au début de ma carrière, j’étais “ferrailleur” . Ensuite je suis devenu “recycleur” et désormais je suis actif dans “l’économie circulaire” », commente Pierre-François Bareel qui, à la tête du groupe Comet, initialement spécialisé dans le recyclage des ferrailles, a vu son activité d’origine s’anoblir au fil des années…

Pareille évolution est représentative de notre économie qui, s’étant quelque peu fourvoyée dans le mythe de la prédation illimitée des ressources, tente aujourd’hui dans l’urgence de retomber sur ses pattes. On ne parle plus de déchets désormais, mais de matières premières secondaires dont la collecte, le tri, le recyclage et, surtout, la réintroduction dans la production industrielle forment une sorte de Graal, un objectif que l’on voudrait atteindre sans tarder mais sans trop savoir pourtant, pour l’instant, comme y parvenir concrètement.