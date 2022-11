L’étonnant étonnement des Israéliens mal reçus à Doha

Pour beaucoup d’Israéliens, la Coupe du monde de football au Qatar impose un retour à la réalité. Règlement de la Fifa oblige, le petit émirat avait accepté que des citoyens israéliens viennent assister aux matches organisés à Doha, bien que les deux pays n’entretiennent pas de relations diplomatiques officielles. De nombreux vols directs entre Tel-Aviv et Doha ont même été organisés. On estime qu’il devrait y avoir au total environ 10.000 Israéliens à fouler le sol qatari. Mais très vite, les réseaux sociaux et la presse en Israël ont fait état de l’accueil souvent inamical réservé aux supporters et journalistes israéliens par les Qataris et les autres Arabes à Doha. Ce qui semble singulier, au fait, c’est que beaucoup d’Israéliens se soient étonnés de cette réception, qui oscille entre regards hostiles et insultes grossières.