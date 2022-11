Roberto Martinez contrarié par la suspension d’Amadou Onana: «Notre joueur le plus impressionnant lors des deux premiers matches»

Après avoir effectué trois changements contre le Maroc et bricolé sa défense, Roberto Martinez va encore modifier son onze de base pour le dernier match du Groupe F contre la Croatie, jeudi. Le sélectionneur ne pourra pas compter sur Amadou Onana, qui a reçu son second carton jaune contre le Maroc. Devant, une place de titulaire pour Romelu Lukaku est envisageable alors que Michy Batshuayi a été titulaire lors des deux premiers matchs.

« Nous devons trouver un remplaçant pour Onana, qui a été notre joueur le plus impressionnant lors des deux pemiers matches. En ce qui me concerne, c’est vraiment une découverte. Ce n’est pas normal d’être si jeune, d’arriver dans l’équipe et d’avoir tout de suite une telle présence. Il va nous manquer et cela me dérange quand même. Il s’agit maintenant de trouver la meilleure configuration pour s’attaquer à la Croatie », a déclaré Martinez.

Lors des deux premiers matches, Kevin De Bruyne est resté bien en dessous de son niveau habituel. Le meneur de jeu est trop peu souvent en contact avec le ballon et semble vouloir forcer le jeu lorsqu’il entre en sa possession, ce qui fait qu’il ne trouve pas les ouvertures. Une possibilité serait de faire reculer KDB vers le milieu de terrain, le point fort de la Croatie. Il n’y aurait donc pas non plus besoin de chercher un remplaçant à Onana.