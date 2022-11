Que coûte la culture? Un budget enfin lisible

En Fédération Wallonie-Bruxelles, que coûte la culture subsidiée ? On connaît l’enveloppe globale, environ 400 millions d’euros. Mais la lisibilité s’arrête souvent là. Que coûtent les bibliothèques, les centres culturels, la littérature, la musique, les arts vivants ? La multiplication des « divisions organiques » et sous-programmes, le mélange des subventions et des frais administratifs rendent le budget complexe, incompréhensible aux non-initiés. Il faut souvent attendre l’analyse fine réalisée par les services de l’administration générale de la culture pour en avoir une idée plus parlante.