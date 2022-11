Arnaques bancaires: un jeune sur dix sollicité pour devenir une «mule»

Les tentatives de fraude aux comptes et cartes bancaires ont touché deux fois plus de Belges qu’il y a un an. Les adolescents et jeunes adultes seraient des cibles privilégiées pour les escrocs.

Messages envoyés via Facebook Messenger ou What’sApp, SMS, e-mails ou encore recrutement de mules sur Instagram et TikTok, voire en rue : les tentatives de fraude bancaire sont de plus en plus nombreuses et les canaux utilisés de plus en plus variés, alerte la fédération du secteur financier, Febelfin. Fraude à l’investissement, à la facture, appel à l’aide… Si l’arnaque la plus classique consiste à vous convaincre d’enregistrer vos données financières sur un site internet frauduleux, copie confirme de celui de votre établissement bancaire, pour, par exemple, remplacer votre carte soit-disant périmée, les méthodes déployées, elles aussi, se diversifient. Les buts poursuivis par les escrocs restent par contre identiques : vous soutirez vos économies et/ou laver de l’argent sale.