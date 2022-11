Touring est victime d’une attaque informatique

Rue Royale à Tournai. De très longs travaux de réaménagement de la chaussée qui ont pris un an de retard se terminent. Tout est encore loin d’être totalement praticable et les automobilistes ne sont pas à l’abri d’un incident. Un habitant de Kain en a fait les frais ce dimanche. « Je m’étais garé rue Royale et quand j’ai voulu récupérer ma voiture, il m’a été impossible de quitter mon emplacement », explique ce père de famille. « Mes roues avant étaient totalement embourbées. » Pas d’autre choix que de faire appel à un dépanneur pour se remettre sur la route.

A son arrivée, le dépanneur a besoin de se confier même s’il n’a pas fait attendre l’automobiliste longtemps. « Il m’a dit que depuis trois jours, la situation était compliquée chez Touring car ils se sont fait pirater. L’accès aux dossiers des clients serait très compliqué et certains auraient même disparu. Les problèmes pourraient encore durer au moins une semaine, selon lui. »