Crise chez les Diables rouges: «Dans le sport, on n’a que des amis… quand on gagne», estime Jef Brouwers

M. Brouwers, que se passe-t-il au sein du groupe belge ?

Je crois que ça n’a échappé à personne : il y a clairement un problème psychologique. On est plus dans le conflit que dans la notion du « jouer ensemble ». Et ce qu’on a vu pendant et après Belgique-Maroc prouve que c’est sérieux, voire grave. Il y a des tensions entre joueurs et avec le coach et, ce dimanche, on a même décelé un manque d’enthousiasme des Diables sur la pelouse. On sent qu’une vraie négativité entoure ce noyau.

On a l’impression que la « famille des Diables » est en train d’imploser…