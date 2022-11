Accord social et salarial: le gouvernement De Croo respire, il passe un peu en huitième de finale

Le gouvernement fédéral respire avant de nouvelles épreuves. Il boucle l’accord social et salarial, alors que les partenaires sociaux restent au balcon. On avance « étape par étape », selon la philosophie d’Alexander De Croo. Dans la coalition, chacun tire la couverture à soi, comme il se doit.

Politiquement parlant, la Vivaldi fait la bonne opération. Chaque partenaire de la coalition tire la couverture à soi, mais c’est une autre histoire.

Pour ce qui concerne le gouvernement, l’accord social et salarial intervenu ce lundi permet à Alexander De Croo de poursuivre, ce qui n’est pas négligeable après une dizaine de jours « sans foi ni loi » : pensez aux risques d’une majorité alternative dans la saga nucléaire (Marie-Christine Marghem garde sous la main sa proposition de loi hérétique visant à rouvrir tout le parc nucléaire en Belgique) ; à l’agitation autour de la possible vente de matériel nucléaire militaire à la Grande-Bretagne ; à l’embarras à propos des conditions dans lesquelles on a congédié la secrétaire d’Etat au Budget Eva De Bleeker.