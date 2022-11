La gratuité scolaire en 1er et 2e ne sera pas assurée, selon La Ligue des familles

Dès la rentrée 2023, le gouvernement entend accorder aux écoles un montant de 75 euros par enfant inscrit en 1er et 2e primaires pour acheter les fournitures scolaires. Mais des frais supplémentaires pourront toujours être demandés aux parents.

Un projet de décret prévoyant d’étendre la gratuité scolaire en 1er et 2e primaires sera soumis au vote des députés ce mardi en commission de l’Education du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le décret-programme, déjà approuvé par le gouvernement, entend accorder aux écoles un montant de 75 euros par enfant des années concernées pour acheter les fournitures scolaires et ce, dès la rentrée scolaire 2023. « Si le texte s’était arrêté là, cela aurait constitué une énorme avancée et un soulagement pour les parents des 106.300 élèves concernés », indique La Ligue des familles avant d’ajouter. « Mais en l’état, le texte ne permet pas d’assurer la gratuité. »

Selon le texte actuel, les écoles pourront continuer à demander à ces mêmes élèves de financer des achats groupés de manuels scolaires, cahiers d’exercices, et abonnements aux versions numériques de ces supports. Ces demandes doivent, en principe, rester facultatives. Mais La Ligue des familles constate une tendance inverse. « Quand l’école demande du matériel, les parents sont, dans les faits, obligés de l’acheter », souligne Christophe Cocu, directeur général. « Un parent, même en grande difficulté financière, ne veut pas que son enfant n’ait pas le même matériel que ses camarades de classe, ou soit pointé du doigt parce qu’il ne participe pas au financement. »