Crise chez les Diables rouges: ne partons surtout pas fâchés

Roberto Martinez fidèle à lui-même. Qu’importe le décor, il s’adapte.

Ici, il s’agit de la version « vieux renard du désert » qui sait qu’au plus fort de la fournaise sur un miroir de cristaux de sable, chaque coin d’ombre compte. Car malgré cette fin d’automne qui allège le fardeau calorifique que porte chaque Qatari sous sa ghutra, ça cogne encore dur sous le soleil du Golfe. Surtout à l’heure de pointe d’une sortie de match en zone d’interviews, après une défaite contre le Maroc sonnant à ce point comme un aveu d’impuissance. Pour la génération dorée, il s’agit d’une première par deux buts d’écart. Et elle fait forcément mal. Martinez le sait et met les dissonances de ton et de discours sur le compte de « la frustration naturelle de compétiteurs nés. » On n’apprend pas à un vieux singe…