Guerre en Ukraine: Lésia l’Ukrainienne et Abdul le Russe se sont rencontrés en camp de réfugiés

Lésia et Abdul ont fait connaissance dans un camp de réfugiés en Allemagne. Aujourd’hui, ils vivent ensemble dans un centre à Auderghem. Si leurs pays sont en guerre, cela n’a pas été un frein : lui est pacifiste, elle a fui les bombes.

Abdul, 33 ans, réfugié russe, et Lésia, 34 ans, réfugiée ukrainienne, essaient de se reconstruire après un accueil glacial en Europe de l’Ouest. Ils sont hébergés à Auderghem et nous reçoivent dans leur petite chambre. Ils se dépêchent de ranger le linge qui séchait avant de nous faire entrer. Ce n’est pas parce qu’on est réfugié que l’on est différent d’une autre famille ! Pourtant, leur histoire n’est pas commune : ils se sont rencontrés dans un camp pour migrants en Allemagne. Abdul a fui la torture des Russes et Lésia voulait protéger sa petite fille, Diana, 7 ans, des bombes en Ukraine.