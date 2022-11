120 élues se mobilisent pour un #Metoo politique belge

Des femmes élues de tous partis, collaboratrices, attachées parlementaires et militantes gravitant autour et dans les milieux politiques, appellent le monde politique à prendre ses responsabilités face aux violences sexistes, sexuelles et psychologiques exercées par des mandataires publics ou apparentés.

Premier pas d’un mouvement #MeTooPolitique belge, plus de 120 élues et collaboratrices dénoncent, dans une tribune ouverte publiée dans Le Soir et De Standaard, les violences sexistes, sexuelles et psychologiques dans les milieux politiques. Alors que nos hémicycles et gouvernements se féminisent, « le temps est venu d’un #MeTooPolitique en Belgique et d’une libération indispensable de l’écoute de la parole des victimes. Nous demandons une prise de conscience collective et une réponse politique structurelle à l’encontre de ce tabou et de l’omerta qui l’accompagne. »