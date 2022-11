Hazard-Trossard, Lukaku-Batshuayi: les révélations de «L’Equipe» sur le vestiaire des Diables

Au lendemain de la retentissante défaite des Diables rouges face au Maroc (0-2), le vestiaire semble plus divisé que jamais. Et selon les informations du journal L’Equipe, plusieurs cadres de la sélection de Roberto Martinez ne s’adresseraient pas la parole, et d’autres auraient des relations des plus froides.

« Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois ne se parlent plus depuis des années pour des raisons privées », écrit le quotidien français, qui dévoile d’autres indiscrétions du vestiaire des Diables. « Michy Batshuayi et Romelu Lukaku ne sont pas les meilleurs amis non plus. Eden Hazard et Leandro Trossard ne s’adressent pas la parole. »

Des informations qui n’étonneront pas les plus observateurs des supporters des Diables. Car les Belges n’ont pas pu cacher quelques grosses tensions lors des deux premiers matches de la phase de groupes au Qatar. Et ils ne font plus semblants en interviews, n’hésitant plus à se tacler l’un l’autre de manière plus ou moins explicite.