Manifestation des policiers: une démonstration de force dans le centre de Bruxelles

Pétards, fumigènes et colère noire. De nombreux policiers ont répondu positivement à l’appel des syndicats en participant ce lundi à une manifestation organisée dans les rues de Bruxelles. Son objet : exprimer le mécontentement des forces de l’ordre à la suite du décès du policier Thomas Monjoie, tué le 10 novembre dernier à Schaerbeek. Selon le comptage officiel de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles, 10.000 policiers ont participé à cette démonstration de force.

Quittant vers 10h30 le point de rendez-vous fixé à l’intersection du boulevard Albert II et de la petite ceinture, les manifestants ont pris la direction du Palais de Justice, en passant notamment par le centre-ville et les Plaisirs d’Hiver, puis à proximité du siège de l’Open Vld et devant la gare Centrale.