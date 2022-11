Good Move: les caméras ANPR ne seront pas activées avant janvier 2023

Les caméras ANPR sont déjà installées dans les rues du Pentagone, mais elles ne devraient être activées qu’en janvier 2023, contrairement à ce qui avait été précédemment annoncé.

En cause ? La commune de la Ville de Bruxelles continue à recevoir des demandes de dérogations, explique le porte-parole de l’échevin de la Mobilité Bart Dhondt (Groen). « On ne court pas après les amendes. On a décidé de prolonger le délai de quelques semaines. Quand on ne recevra plus de demandes de dérogations, nous les activerons », estimant que cela devrait être le cas en janvier 2023.

La période durant laquelle les commerçants, les livreurs et toutes autres personnes pouvant bénéficier d’une dérogation avait déjà été prolongée une première fois.