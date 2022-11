Etats-Unis: Donald Trump s’enfonce

En recevant chez lui, à Mar-a-lago, un célèbre rappeur antisémite et un suprémaciste blanc, l’ex-président aux rêves de réélection en 2024 plonge les Républicains dans l’embarras.

A New York

La recette est connue, avec Donald Trump : flattez-le, cajolez-le, célébrez-le, bref, caressez-le dans le sens du cheveu péroxydé, et les portes s’ouvrent de sa caverne, comme celle des Quarante Voleurs pour Ali Baba. Ainsi apprend-on, via le site Politico, que l’ancien 45e président des Etats-Unis a reçu à dîner, mardi 22 novembre, chez lui à Mar-a-lago, deux invités passablement sulfureux, le rappeur Ye et l’animateur de télévision ultra-radical Nick Fuentes.