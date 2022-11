Emeutes après Belgique-Maroc: les images de dimanche toujours en cours d’analyse

Au lendemain des émeutes qui ont éclaté en cours de match le long du boulevard Lemonnier et dans d’autres communes attenantes au centre de Bruxelles, la principale zone de police concernée, Bruxelles-Capitale-Ixelles, assure que le bilan a peu évolué depuis la veille. « Le bilan des arrestations reste le même », confirme la cellule communication de la zone. « A savoir dix arrestations administratives et une arrestation judiciaire avec mise à disposition du parquet, pour des faits de rébellion et des jets de projectiles relativement lourds. »