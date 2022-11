Bruxelles: deux décès lors d’agressions au couteau dans trois communes différentes

Trois agressions à l’arme blanche ont été commises lundi soir à Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles et Anderlecht, ont confirmé les zones de police Bruxelles-Ouest et Bruxelles-Midi, ainsi que le parquet de Bruxelles. Deux personnes, l’une à Molenbeek-Saint-Jean, l’autre à Saint-Gilles, sont décédées des suites de leurs blessures. Deux autres personnes ont été blessées à Anderlecht.

Les premiers faits ont eu lieu vers 18h, Quai du Veeweyde à Anderlecht. Un homme a attaqué des passants pour une raison encore inconnue. Deux personnes ont été blessées. La cellule communication de la zone de police Bruxelles-Midi (Anderlecht/ Saint-Gilles/ Forest) avait précédemment fait un bilan de trois blessés, qui a entre-temps été corrigé. L’une des victimes se trouvait dans un état grave lundi soir. Les deux personnes ont été transférées à l’hôpital. L’auteur est en fuite et la zone de police Bruxelles-Midi est toujours à la recherche de ce dernier. Elle a notamment procédé à l’évacuation et à la fouille du campus du CERIA, non loin de là où les faits ont eu lieu.