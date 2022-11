La commission Décolonisation ne craint plus d’aborder le «refoulé de la mémoire»

Depuis que le collège des experts a remis son rapport, les parlementaires de la commission décolonisation ont eu le temps de plancher sur les 700 pages du document, élaboré après deux ans et demi de travail, tandis que des visites au Congo, au Rwanda et au Burundi ont permis, à la fin de l’été, de mieux connaître les réalités du terrain et les aspirations actuelles des populations d’Afrique centrale. Le rapport des experts, qui apparaît désormais comme une référence incontournable, est le fruit de 144 auditions, touchant au plus près ce que fut le « fait colonial » pratiqué par les Belges. Au-delà des polémiques qui ont surgi au long de travaux, l’impression qui se dégage désormais est que les parlementaires, stimulés par les trois spécialistes qui les accompagnent (Valérie Rosoux de l’UCLouvain, Ton Ruys de l’UGent et Olivier Kambala), lissent peu à peu les arêtes de leurs positions, en isolant précautionneusement les points qui fâchent pour éviter la rupture.