Roberto Martinez travaille à remobiliser les Diables: «Sans la joie de jouer, la tactique est secondaire»

Après le vent de tempête suscité par le résultat négatif de dimanche et les manifestations de mauvaise humeur de certains cadres du noyau, Roberto Martinez s’est présenté en manager de crise au centre de presse d’Abu Samra. Dans l’esprit du Catalan, il est hors de question de se laisser submerger par les émotions à fleur de peau dans la foulée du 0-2 contre le Maroc et de céder au défaitisme, alors que tout reste possible, jeudi, face à la Croatie. Morceaux choisis forcément avec du Martinez dans le texte.