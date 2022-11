Commission décolonisation: le devoir de mémoire concerne aussi l’actualité

Lentement mais sûrement, la commission consacrée à la colonisation se dirige vers sa fin. A la lumière des travaux fouillés menés par les experts et au vu des témoignages qui se sont succédé, les esprits des parlementaires ont évolué. Qui oserait encore nier le caractère violent de l’entreprise coloniale ? Convoqués durant plus de deux ans d’auditions, les faits se sont révélés aussi têtus que patients et la réalité a fini par s’imposer. La Belgique suivra peut-être la trace d’autres anciens pays colonisateurs, qui ont ouvert des musées consacrés non pas à l’exhibition des œuvres ramenées ou volées, mais à l’illustration de faits qu’il ne s’agit plus d’enfouir dans l’oubli et qui pourraient mener à une meilleure compréhension du présent.