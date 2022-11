Metallica annonce un nouvel album pour 2023 et une tournée en Europe et en Amérique

Le légendaire groupe de heavy metal américain Metallica a annoncé lundi la sortie en avril prochain d’un nouvel album studio et une tournée en Europe et en Amérique du Nord en 2023 et 2024.

L’album « 72 seasons » sortira le 14 avril 2023 et sera immédiatement suivi de concerts à Amsterdam (Johan Cruiff Arena, 27 et 29 avril), Paris (Stade de France les 17 et 19 mai), Hambourg en Allemagne, puis en Suède, selon des communiqués de Metallica et du géant de la billetterie et du divertissement Live Nation. Aucune date n’est prévue en Belgique.

S’ensuivront d’août à novembre 2023 des concerts aux Etats-Unis et au Canada (Los Angeles, Phoenix, Detroit, Montréal…) avant un retour en Europe à partir de mai 2024 (Munich, Helsinki, Varsovie, Madrid…), puis de nouveau en Amérique du Nord (Chicago, Seattle, Mexico…) jusqu’en septembre 2024.

Le quatuor californien, dont les membres fondateurs comme James Hetfield, 59 ans, et le batteur danois Lars Ulrich, 58 ans, jouent et se produisent depuis 40 ans, ont promis deux concerts à chacune de leurs étapes avec un spectacle différent chaque jour.

Un nouveau single

Leur 12e album studio – le premier depuis 2016 – comporte 12 titres, dont l’un, « Lux Aeterna », a été dévoilé lundi.

D’après James Hetfield, le titre de l’opus « 72 seasons » fait référence aux « 18 premières années de nos vies qui forment notre vrai ou notre faux moi ».

« Nos parents nous ont dit +qui nous sommes+ (…). L’essentiel de notre expérience d’adulte est de rejouer ou de réagir à nos expériences de l’enfance. D’être prisonniers de notre enfance ou de se libérer de ces liens », écrit le chanteur américain, qui, en quatre décennies de carrière, a rompu avec nombre d’excès et d’addictions et a même conduit avec son groupe une psychothérapie racontée dans un documentaire en 2001 (« Metallica : Some Kind of Monster »).