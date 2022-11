Trois attaques au couteau à Molenbeek, Saint-Gilles et Anderlecht: ce que l’on sait

Un peu moins d’une demi-heure plus tard, vers 18h20, une deuxième agression à l’arme blanche a été commise, cette fois place Bethléem à Saint-Gilles. Une personne est décédée, après avoir reçu un coup de couteau dans la gorge, selon une source policière. Les circonstances exactes des faits font l’objet d’une enquête. « Le parquet se rend sur les lieux ce soir, avec le laboratoire de la police judiciaire et un médecin légiste », a déclaré la porte-parole du parquet de Bruxelles, Willemien Baert. « Aucun suspect n’a encore été arrêté pour ces faits. »

Les premiers faits ont eu lieu vers 18h, Quai du Veeweyde à Anderlecht. Un homme a attaqué des passants pour une raison encore inconnue. Deux personnes ont été blessées (un précédent bilan faisait état de trois blessés). L’une d’entre elles se trouvait dans un état grave lundi soir. Les deux victimes ont été transférées à l’hôpital. La zone de police Bruxelles-Midi est toujours à la recherche de l’auteur de ces actes. Elle a notamment procédé à l’évacuation et à la fouille du campus du CERIA, non loin de là où les faits ont eu lieu.

Trois agressions à l’arme blanche ont été commises lundi soir à Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles et Anderlecht, ont confirmé les zones de police Bruxelles-Ouest et Bruxelles-Midi, ainsi que le parquet de Bruxelles, selon une information de Sudinfo. Deux personnes, l’une à Molenbeek-Saint-Jean, l’autre à Saint-Gilles, sont décédées des suites de leurs blessures. Deux autres personnes ont été blessées à Anderlecht.

Quant au troisième fait du même genre, il a eu lieu rue De Koninck à Molenbeek-Saint-Jean, vers 18h30, dans un centre d’accueil pour sans-abri. Deux hommes se sont battus, l’un d’eux a sorti un couteau et a poignardé l’autre. La victime est décédée. Quant à l’auteur, il a pu être appréhendé très rapidement. « À Molenbeek-Saint-Jean, le parquet se rendra plus tard sur les lieux, également avec le laboratoire de la police judiciaire et un médecin légiste », a indiqué Willemien Baert.