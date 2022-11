Brouillard: l’IRM émet une alerte jaune sur toute la Belgique

Par Belga et rédaction

Les températures seront comprises entre 5 et 6ºC en haute Ardenne ou sur l’ouest, et 9ºC en Campine, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). L’après-midi, quelques courageuses éclaircies pourraient percer la lourde couverture nuageuse par endroits mais le temps restera globalement gris.

Ce mardi matin, le brouillard sera tenace. Les visibilités seront généralement comprises entre 100 et 500 mètres. La grisaille sera particulièrement importante dans l’ouest et sur le centre du pays. La durée de l’alerte varie en fonction des régions. Elle devrait se prolonger cet après-midi dans l’ouest.

En soirée, de plus larges éclaircies pourraient émerger, sur le sud-est essentiellement. Ce sera ensuite le retour de la domination des nuages bas, de la brume et du brouillard. Les minima nocturnes oscilleront entre 1 et 6ºC.

Temps gris et rares éclaircies resteront de mise mercredi. Il fera entre 3 et 5ºC en Ardenne, et entre 7 ou 8ºC ailleurs, sous un vent faible à parfois modéré de secteur nord.