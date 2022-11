Coupe du monde 2022: Cristiano Ronaldo assure encore qu’il a bien marqué contre l’Uruguay (vidéo)

Alors que le premier but du Portugal contre l’Uruguay a été accordé à Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo affirme toujours qu’il a touché le ballon lors de la phase de but.

Le Portugal s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde grâce à sa victoire (2-0) contre l’Uruguay, ce lundi soir. Bruno Fernandes a inscrit un doublé, mais Cristiano Ronaldo affirme toujours qu’il a inscrit le premier but.

Lors du premier but, Bruno Bernandes a adressé un centre et l’attaquant libre de tout contrat s’est élevé afin de toucher la balle. Le but a d’abord été attribué à Cristiano Ronaldo avant que la Fifa ne change le nom du buteur.

Pourtant en privé, Cristiano Ronaldo assure toujours qu’il a bien touché le ballon. Alexi Lalas, consultant pour Fox Soccer explique ainsi : « L’information, c’est que Cristiano Ronaldo n’a pas marqué malgré ses affirmations selon lesquelles il l’a touché, a déclaré l’ancien capitaine des USA. J’étais avec Piers Morgan et il a dit que Cristiano lui avait envoyé un texto depuis le vestiaire disant qu’il croyait que le ballon avait touché sa tête. Alors, euh, qui sait. »