Crise chez les Diables rouges: Courtois remplace Vertonghen pour la conférence de presse de ce mardi

La conférence de presse démarre à 13h (heure belge) tandis que l’entraînement de la journée débutera dès 14h30. Dans la nuit de lundi à mardi, l’URBSFA avait annoncé un premier changement dans le programme du point presse de ce mardi, à deux jours du match capital contre la Croatie. Initialement prévus, Yannick Carrasco et Arthur Theate avaient été remplacés par Eden Hazard et Jan Vertonghen. Mardi matin, l’Union belge a finalement annoncé que ce seront Eden Hazard et Thibaut Courtois qui parleront à la presse à partir de 13h00 heure belge.

Les relations entre les Diables rouges ne seraient pas optimales. Plusieurs joueurs comme Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne ne se parleraient plus tout comme Eden Hazard avec Leandro Trossard et Romelu Lukaku avec Michy Batshuayi. Les sorties médiatiques de Kevin De Bruyne et de Jan Vertonghen n’ont évidemment pas aidé à calmer l’atmosphère du vestiaire belge. Le joueur de Manchester City avait déclaré : « Aucune chance de remporter la Coupe du monde, nous sommes trop vieux. » Après la défaite des Diables rouges contre le Maroc, Vertonghen, lui avait aussitôt répondu : « Je suppose qu’on attaque mal parce qu’on est aussi trop vieux devant ».