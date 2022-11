L’inflation diminue et atteint 10,63% en novembre

L’indice santé lissé s’établit à 123,47 points en novembre (122,2 en octobre) et l’indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales, fixé à 123,14 points, est à nouveau dépassé, comme anticipé par le Bureau fédéral du Plan.

L’inflation est passée de 12,27% à 10,63% en novembre, indique mardi l’office belge de statistique Statbel. L’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l’évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, était par contre en hausse, passant de 6,5% en octobre à 7,16%.

Les principales hausses de prix enregistrées en novembre concernent les boissons alcoolisées, les vêtements, les voyages à l’étranger, les légumes, les restaurants et cafés, les produits laitiers ainsi que le pain et les céréales. L’électricité, le gaz naturel, les villages de vacances, les biens d’équipement ménager non durables et les charges d’entretien d’immeubles collectifs sont, par contre, exercé un effet baissier sur l'indice.