«Lettre de la City»: Guerre de succession chez les Murdoch

Le rideau se lève sur une jolie bâtisse de St John’s Wood, un quartier résidentiel du nord londonien. Les rumeurs de la City, la vie des banquiers d’affaires experts des coups en bourse et le bruit des injures lancées par les traders paraissent bien éloignées de cette oasis de verdure dans laquelle prévaut la volupté d’être riche. C’est là que se joue la succession du magnat américain des médias, Rupert Murdoch. Le dernier épisode de cette saga familiale et financière sera encore plus sanglant que les précédents déjà riches en ruptures et réconciliations rocambolesques. Du Dallas grandeur nature…