Emeutes à Bruxelles: frapper des journalistes sera bientôt plus sévèrement réprimé

Une justice plus sévère à l’encontre des personnes qui ont commis des coups et blessures sur des policiers ou sur des journalistes : telle a été la promesse faite, la semaine dernière, par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Ce dimanche, en marge des violentes manifestations faisant suite à la victoire du Maroc face à la Belgique au Mondial, des policiers ont été visés par de nombreux jets de projectiles, des véhicules de police ont été détruits et des journalistes couvrant l’événement ont été molestés.

Ainsi, un reporter et un caméraman de RTL présents au cœur des troubles à Bruxelles ont été frappés et leur matériel a été détruit et volé. Ils sont parvenus à fuir et à se barricader dans un commerce. Une équipe de la RTBF a également mentionné avoir eu des difficultés boulevard Lemonnier, où elle aurait été « insultée et malmenée ». La VRT a vu un de ses véhicules endommagés par les émeutiers, et un journaliste de VTM a été agressé physiquement, en plein direct, alors qu’il couvrait des manifestations à Borgherout (Anvers). La plupart des précités, voire tous, ont déposé plainte. Mais actuellement, frapper un journaliste dans l’exercice de sa profession n’est pas plus sévèrement puni par la justice.

Le nouveau code pénal, qui fait actuellement l’objet d’une profonde réforme, prévoit que les violences commises à l’encontre d’une série de professions à vocation sociétale seront sanctionnées plus sévèrement, puisqu’on utilisera l’échelle de peine supérieure. C’est déjà le cas pour certaines professions, mais cela ne l’était pas encore pour les journalistes. Ce le sera aussi, à l’avenir, pour tous les policiers, y compris ceux exerçant des fonctions administratives ou ceux qui sont agressés hors du cadre professionnel, mais parce qu’ils font partie des forces de l’ordre.