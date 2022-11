Quand des militaires belges jouent les Rambo en Guyane française

Durant plus d’un mois, 120 membres du 12/13 Ligne de Spa se sont entraînés dans des conditions tropicales extrêmes sous la direction du régiment le plus décoré de la Légion étrangère. Une expérience unique.

L’espace d’un gros mois, pour la toute première fois, les 120 militaires d’un détachement de l’unité 12/13 de Ligne de Spa ont « joué » les Rambo dans la jungle de la Guyane française. Depuis le 26 octobre, ils y ont effectué un entraînement très intensif dans la forêt équatoriale en collaboration avec leurs collègues français du 3e Régiment étranger d’infanterie, le plus décoré de la Légion étrangère.

« Ce stage a été initié à la demande du commandant de la Composante Terre belge », explique l’état-major de la Défense. « Il a lieu au centre d’entraînement en forêt équatoriale (Cefe) de l’Armée de Terre française, qui accueille plus de 2.000 stagiaires par an. Pour les militaires de la Défense, il ne s’agit pas d’un stage pour spécialistes, au contraire du stage Jaguar, par exemple, qui est considéré comme le stage militaire le plus rude au monde. Dans le cas présent, il s’agit d’un stage d’aguerrissement suivi d’une période de combat. »