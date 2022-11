Crise chez les Diables rouges: les explications d’Eden Hazard

Ce mardi à 13h, Eden Hazard et Thibaut Courtois remplaçaient Yannick Carrasco et Arthur Theate lors d’une conférence de presse d’avant-match. Les deux tauliers des Diables rouges ont répondu à certaines questions concernant le vestiaire belge qui serait sous tension.

« Il n’y a pas eu grand-chose après le match. Il y a beaucoup de bêtises entendues », a-t-il débuté. « On s’est parlé hier lors d’une réunion avec tous les joueurs, et on a deux jours pour se préparer. On est soudés et prêts pour aller chercher la victoire. »

« On a eu une bonne heure de réunion, il y a eu des bonnes et des moins bonnes choses », a-t-il poursuivi. « On s’est dit les choses, mais il faut aller de l’avant maintenant. »