Immobilier: comment les comités de quartier peuvent peser sur les projets urbanistiques

Les comités de quartiers servent-ils à quelque chose ? Cette question, Dominique Vaes se l’est posée des dizaines, si pas des centaines de fois. Mais à chaque fois, sa réponse est la même : oui.

Sinon, on ne comprendrait pas que cet homme de 53 ans, marié et père de deux adolescents, en même temps que patron d’une entreprise de consultance en maintenance industrielle qui emploie 20 personnes, consacre, depuis près de dix ans, huit heures par semaine, de manière bénévole, à ce qu’il définit comme « la préservation de l’environnement et du patrimoine industriel et architectural dans un quartier dans son sens large ».