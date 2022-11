Voyages improbables entre réel et imaginaire

Blue Marble. Jusqu’au 10 décembre à l’Iselp, 31 boulevard de Waterloo, entrée libre, www.iselp.be

Si vous envisagez un voyage original pour vos prochaines vacances, une petite visite à l’Iselp s’impose. Dans les différentes salles du centre d’art et de recherche, Stéphanie Roland vous invite à découvrir des contrées inédites, les preuves d’existence d’îles imaginaires et même une série d’infos très précieuses sur les compagnies aériennes à éviter.

Au cœur du dispositif, on découvre dès l’entrée le film Podesta Island réalisé en 2021. Fascinée par les lieux les plus improbables, Stéphanie Roland s’est lancée à la recherche de cette île proche des côtes du Chili. Mais cette île pose question puisqu’elle ne figure plus sur aucune carte actuelle et semble avoir disparu. À moins qu’elle n’ait jamais existé…