Crise chez les Diables rouges: d’où viennent les fuites dans la presse? La réponse de Thibaut Courtois

Phénoménal contre le Canada en arrêtant notamment un penalty d’Alphonso Davies (1-0) puis loin d’être irréprochable face au Maroc (0-2), Thibaut Courtois (30 ans) vit également une Coupe du monde bien loin de ses attentes personnelles. Le meilleur gardien du monde se veut impuissant dans l’animation du jeu belge. Fort logiquement. Pourtant, il sait pertinemment qu’une nouvelle contre-performance face à la Croatie sonnera le glas des ambitions nationales au Qatar. Et mettra sans doute un terme définitif à cette génération dite – à tort ou à raison – « dorée ».

À deux jours de ce match décisif, Thibaut Courtois s’est exprimé en conférence de presse. L’occasion pour lui d’expliquer sa vision des choses sur l’ambiance délétère régnant au sein du groupe. « J’ai pris la parole lors de la réunion, je suis l’un des joueurs les plus expérimentés du groupe. Mais ce qui a été dit doit rester interne. Cela reste privé. C’est bien d’avoir eu ce moment pour régler les choses. La meilleure chose à faire, c’est d’être honnête tous ensemble », indique le gardien belge. « Je n’ai pas senti qu’il y avait des problèmes au sein du groupe. Les histoires racontées ont pour but de créer une mauvaise ambiance au sein du groupe. En tant que groupe, nous devons laisser la négativité en dehors, et prendre uniquement le positif pour préparer le match de jeudi. Le principal problème, c’est de voir des choses sur les réseaux sociaux ou dans les journaux. Tout le monde prend tout ce qui sort dans la presse comme des vérités. Mais ce sont des mensonges. On n’a pas besoin de trouver qui a fait sortir ces trucs. Je ne pense pas que ce soit au sein de groupe, car nous sommes une équipe, une famille. Si on le découvre, c’est son dernier jour en équipe nationale. »